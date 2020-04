Der Sächsische Verlagspreis geht in diesem Jahr an Mark Lehmstedt aus Leipzig mit seinem Lehmstedt Verlag . Wie das sächsische Wirtschaftsministerium mitteilte, ist der Preis ist mit 10.000 Euro dotiert.

"Unser Verlagspreis würdigt seine hervorragende Arbeit in einem unabhängigen Verlag und präsentiert eine erfolgreiche Unternehmerpersönlichkeit aus der sächsischen Kultur- und Kreativwirtschaft", so Wirtschaftsminister Martin Dulig. Die Stärke der kleinen Verlagsunternehmen in Sachsen sei die gezielte Erschließung von Nischenmärkten. Gerade da läge auch Lehmstedts verlegerischer Schwerpunkt, so Dulig.