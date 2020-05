Der späte Maifrost in diesem Jahr habe ungefähr jede zehnte Pflanze beschädigt. Und das, obwohl die Obstbauern versucht hätten, die Pflanzen mit großen Vliesplanen zu schützen. Die warmen Temperaturen im Winter führten zum verfrühten Antreiben von allen Kulturen, sagt Obstbauchef Michael Görnitz. "Und das bereitet uns auch gerade bei den Erdbeeren Probleme, weil die Lufttemperatur ist das eine, aber die Bodentemperatur ist das andere und die ist meistens um ein Vielfaches niedriger."

Ähnliche Verluste beklagt auch Heiko Hübler, Vorsitzender der Genossenschaft Obstbau Seelitz. "Es sind ein paar Ausfälle durch den Frost zu verzeichnen. Aber wenn es jetzt noch regelmäßig regnen sollte, wäre das alles kein Problem." Dann, so denkt er, wird die Ernte relativ gut ausfallen. Die Pflücker der Genossenschaft starten am kommenden Montag. Nach Pfingsten werden auch hier die Selbstpflücker auf die Felder gelassen.

Die Selbstpflücker müssten genauso wie überall auf den Abstand zueinander achten, sagt Hübler. "Das sind dieselben Maßnahmen wie überall. Also immer eine Zeile Erdbeeren dazwischen frei lassen oder die berühmten zwei Meter." Das treffe auf die Pflücker genauso zu wie auf alles andere. In Neusörnewitz ist bei den Erntehelfern vor dem Griff zum Körbchen erstmal gründliches Händewaschen angesagt. Waschstation, Seifenspender und Reinigungsmittel stehen bereit.

Selbstpflücken ist bei vielen Obstbauern in Sachsen möglich, in fast allen Regionen. Weit verbreitet sind solche Felder in der Gegend um Dresden/Meißen, Leipzig und Mittelsachsen. Besonders unter den Fans der roten Naschfrucht ist das Ernten vom Feld beliebt. Die meisten finden, dass die Früchte wesentlich aromatischer schmecken als die im Supermarkt angebotenen.