Die Fußball-Regionalliga Nordost ist in die neue Saison gestartet. Fünf der 20 Mannschaften kommen aus Sachsen. Bei den Auftaktspielen darf eine begrenzte Anzahl Zuschauer in den Stadien dabei sein.

Insgesamt 1.000 Personen sind im Chemnitzer Stadion an der Gellertstraße für das Heimspiel um 16 Uhr gegen Viktoria Berlin zugelassen. Dazu zählen allerdings auch Spieler, Trainer und Betreuer sowie Ordnungskräfte und Medienvertreter, sodass nur 500 Karten in den freien Verkauf gingen. Ebenfalls um 16 Uhr empfängt Chemie Leipzig den BFC Dynamo. Doch in Leutzsch sind 1.000 Fans zugelassen - plus Mannschaften und Betreuer. Das Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes ist in allen Stadien vorgeschrieben. Der kann aber am eigenen Sitzplatz abgenommen werden. Gästefans können aber nicht dabei sein.