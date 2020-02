Eine Samenspende bekommen Paare in der Regel über eine Samenbank. In diesem Fall wird die anonyme Spende von der privaten Einrichtung an das Kinderwunschzentrum versendet, in dem der Samen von einem Arzt auf die Frau übertragen wird. Eine solche Samenspende über eine Samenbank kostet mehrere tausend Euro, hinzu kommen die Kosten in einer Klinik. Bei deutschen Samenbanken können Paare oder Frauen einen Spender nach Haar-und Augenfarbe, Größe, Gewicht, Bildungsstand und Blutgruppe aussuchen. In Sachsen gibt es keine Samenbank, die nächstgelegene ist in Berlin.