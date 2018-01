Sturmtief "Friederike" hat nach ersten groben Schätzungen eine Million Festmeter Holz zu Boden geworfen. Das teilte der Staatsbetrieb Sachsenforst am Freitag mit. Damit habe "Friederike" mehr Schaden in den sächsischen Wäldern angerichtet als "Herwart". Zusammen erreichten beide Stürme so kurz hintereinander in etwa die Rekordmenge von "Kyrill". Der hatte im Januar 2007 rund 1,8 Millionen Festmeter Schadholz hinterlassen. Zum Vergleich: Der reguläre jährliche Holzeinschlag im Freistaat Sachsen liegt laut Sachsenforst bei etwa 2,3 Millionen Festmeter, darunter 1,3 Millionen im Landeswald. Das ursprüngliche Ziel nach "Herwart", die Schäden bis zum Ende des zweiten Quartals beseitigt zu haben, das werde bei dieser neuen Größenordnung nicht mehr möglich sein, sagte Landesforstpräsident Hubert Braun MDR SACHSEN.