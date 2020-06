Bis Juni bilden Schafe mehr Unterwolle und die brachte in früheren Zeiten mehr Umsatz. "Wenn man bis zur Schafskälte wartet, bildet das Fell einen Unterfilz. So kann man das Schaf auch leichter scheren", sagt Schäfermeister Felix Wagner, der Herr über 800 Schafe ist. Der 25-jährige Schäfer hat in diesem Jahr seine Schafe bereits Anfang Mai geschoren. Sie haben also bereits wieder etwas Wolle und werden nicht leiden, sollte die Schafskälte zuschlagen.