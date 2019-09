Dennoch gibt es auch Unterschiede in den einzelnen sächsischen Regionen. Bei Beschäftigten in Dresden, Chemnitz, Bautzen und Leipzig diagnostizierten Mediziner sachsenweit am häufigsten Ein- und Durchschlafstörungen. Im Erzgebirgskreis, Leipziger Landkreis und Meißen schlafen die Erwerbstätigen am besten.