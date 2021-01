So kostet beispielsweise die Hin- und Rückfahrt von Cranzahl nach Oberwiesenthal nun 15 Euro statt 14,50 Euro. Auch hat sich etwas bei den Ticketarten geändert. So gibt es die Kombikarte mit zehn Fahrten auf allen Strecken künftig nicht mehr. Fahrgäste, die noch solche Zehner-Karten besitzen, dürfen sie aber auch in diesem Jahr verwenden, so die SDG.