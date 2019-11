Im oberen Erzgebirge entlang der Fichtelbergbahn fährt an den Wochenenden 16. und 17. November, 23. und 24. November sowie am Buß- und Bettag ein Oldtimer-Bus vom Typ Ikarus 250 den Ersatzverkehr. Die Kooperation mit dem Regionalverkehr Erzgebirge kam auf Wunsch des Busfahrers Thomas Mothes zustande, der sich für den Erhalt der Oldtimerbusse und dessen Nutzung zu bestimmten Anlässen stark macht. Der Ikarus 250, Baujahr 1989, hat 49 Sitzplätze. In der DDR waren diese Busse Standard, so auch beim damaligen Kraftverkehr Annaberg.