Auf der A14 in Richung Magdeburg ist zwischen Döbeln-Nord und Leisnig die linke Spur nach einem Unfall blockiert. In der Gegenrichtung ist die A14 zwischen Döbeln-Nord und Döbeln-Ost nach einem Lkw-Unfall gesperrt. Ebenfalls staut es sich auf der A72 in Richtung Leipzig am Kreuz Chemnitz in der Überfahrt zur A4 nach Dresden infolge eines Unfalls.