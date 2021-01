Rund zehn bis 15 Zentimeter Schnee fielen innerhalb kurzer Zeit am Mittwochabend. Auf der A4 bei Siebenlehn brachte das den Verkehr zum Erliegen. Die Autobahn in Richtung Dresden msuste zeitweise gesperrt werden.

Bildrechte: Bernd März

Wegen Winterglätte und nach Schneefall stockt der Verkehr auf mehreren Straßen und Autobahnabschnitten in Sachsen. Auf der A17 Richtung Prag behindern querstehende Lkw den Verkehr zwischen Dresden-Prohlis und dem Grenzübergang Breitenau-Schönwald. Auch auf der A72 in Richtung Leipzig stehen Lkw quer. Deshalb war die Strecke zwischen Stollberg-Nord und Chemnitz am frühen Morgen gesperrt. Mittlerweile ist eine Spur wieder frei. Es muss mit Stau von mindestens 45 Minuten gerechnet werden, teilte der MDR Verkehrsdienst mit. Beeinträchtigungen gibt es derzeit auch auf der Bundesstraße 11 zwischen Meißen und Nossen.