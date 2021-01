Auch am Sonntag gibt es wieder Neuschnee in Sachsen - vor allem im Erzgebirge und im Lausitzer Bergland. Nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes werden im Erzgebirge bis zu zehn Zentimeter Neuschnee erwartet, im Lausitzer Bergland bis zu sieben Zentimeter. Im restlichen Freistaat kann es bis zu fünf Zentimeter Neuschnee geben.

Am Sonnabend sah das anders aus. Da hatten in Sachsen Schneefälle für große Probleme auf den Straßen gesorgt. Besonders betroffen war unter anderem das Erzgebirge. So blockierten auf der B174 zwischen Zschopau und Hohndorf querstehende Lkw an einem Anstieg die Straße. Auch auf der B180 bei Stollberg waren die Steigungen zu viel für manchen Laster.

Am Sonnabendmorgen hatte es in Chemnitz beispielsweise zehn Zentimeter Neuschnee gegeben, in Dresden sieben und in Leipzig vier, sagte Meteorologe Florian Engelmann vom Deutschen Wetterdienst in Leipzig. Auf dem Fichtelberg seien es sogar fast 30 Zentimeter gewesen.