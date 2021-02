Die Königsbrücker Straße in Dresden war am Morgen von einer dünnen Schicht Schnee überzogen. Bildrechte: MDR/Matthias Stiebing

Laut DWD sind in der Nacht in einigen Regionen zehn bis 20 Zentimeter Neuschnee gefallen. In Leipzig liegt der Schnee rund zwölf Zentimeter hoch, in Dresden gab es rund acht Zentimeter Neuschnee, in Görlitz gab es bis zum Morgen nur eine dünne Schneedecke von einem Zentimeter. Am Fichtelberg meldet der DWD 73 Zentimeter Schnee.



Vor allem in Nordsachsen soll es auch im Tagesverlauf weiter schneien. Für fast alle Regionen Sachsens liegen amtliche Warnungen des DWD vor. Es soll zu starken Schneeverwehungen kommen. Vom Vogtland bis zur Sächsischen Schweiz können gebietsweise bis zu 25 Zentimeter Neuschnee fallen.