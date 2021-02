Am Sonntagabend hat in Sachsen erneut starker Schneefall eingesetzt. Auf den Autobahnen kommt der Winterdienst stellenweise nicht mehr hinterher. So haben sich laut MDR-Reporterinformationen auf der A72 Richtung Hof zwischen Zwickau-Ost und Zwickau-West mehrere Lastwagen an einer Steigung festgefahren und sorgen so für Behinderungen.

Auf der A4 in Richtung Dresden stauen sich kilometerlang Lkw am Burkauer Berg. Ab Ottendorf-Okrilla geht so gut wie nichts mehr in Richtung Dresden. Wegen Glätte und starken Schneefalls sind ebenfalls mehrere Autos am Brabschützer Berg bei Dresden stecken geblieben. Wie ein Sprecher der Polizei am Montagmorgen mitteilte, kamen die Fahrzeuge auf der Autobahn 4 Richtung Chemnitz seit etwa ein Uhr morgens nicht mehr den Berg hoch. Durch den stehenden Verkehr könnten die Winterfahrzeuge nicht streuen und die Autos müssten mit Hilfe des Technischen Hilfswerks aus dem Schnee befreit werden.