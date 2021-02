Rutschiger Start in den Montag

Andauernde Schneefälle und Verwehungen sorgen in Sachsen für erhebliche Verkehrsbehinderungen. Auf Autobahnen und Bundesstraßen blockieren vor allem an Anstiegen querstehende Lkw die Fahrbahn, so auf der A4, A72, B101 und B170. Landesweit sind zahlreiche meist kleinere Straßen wegen Schneeverwehungen gesperrt. In der Region Leipzig/Halle und im Raum Dresden fallen S-Bahnen und Regionalzüge aus, ebenso Verbindungen der Chemnitzer Citybahn, der Vogtlandbahn und bei Trilex in der Oberlausitz. Der Fernverkehr der Deutschen Bahn von und nach Sachsen ist weiter fast komplett eingestellt. Auch städtische Verkehrsbetriebe und Regionalbusunternehmen melden Ausfälle und Verspätungen.