Ticker: Zugausfälle, Verspätungen und eingeschränkter Nahverkehr

Spuren im Schnee haben einen polnischen Einbrecher in Zittau überführt. Der junge Mann wurde auf der Friedensstraße mit einem Rollkoffer in der Hand und einem Motorradhelm auf dem Kopf kontrolliert. Dabei fanden die Beamten im Koffer neben Kleidung auch Unterhaltungselektronik und Einbruchswerkzeug. An dem Koffer befand sich ein Namensschild. Die Polizisten verfolgten die Schuhabdrücke des Mannes im Schnee zurück in die Schrammstraße. Hier fanden sie den Namen des möglichen Kofferbesitzers an einem Klingelschild sowie Einbruchsspuren. Der Einbrecher wurde vorläufig festgenommen.