Ticker: Straßenbahn in Chemnitz entgleist

Aktuelle Verkehrslage * auf der A4 Görlitz in Richtung Dresden gibt es Stau zwischen Kodersdorf und Burkau durch querstehende Sattelschlepper; im Tunnel Königshainer Berge erfolgt Blockabfertigung

* auf der A17 in Richtung Dresden

ist zwischen dem Grenzübergang Breitenau-Schönwald und Bad Gottleuba der Harthetunnel noch bis etwa 9 Uhr gesperrt; hier stehen zahlreiche Lastwagen quer.

* auf der A17 in Richtung Prag ist zwischen Bahretal und dem Grenzübergang Breitenau-Schönwald die linke Spur blockiert

* die B96-Ortsumgehung bei Hoyerswerda in Richtung Bautzen

ist zwischen Nieskyer Straße und Abzweig Zeißig durch einen defekten Lkw blockiert

* in Dresden ist die Stuttgarter Straße Höhe Achtbeeteweg stadteinwärts durch querstehende Lkw blockiert