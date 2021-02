Sachsens Städte und Gemeinden haben vom Land mehr Unterstützung im Kampf gegen verfallene Gebäude mit oft ungeklärten Besitzverhältnissen gefordert. Wie Micha Woitschek, Geschäftsführer des Sächsischen Städte- und Gemeindetags, mitteilte, scheitert der Abriss sogenannter Schrottimmobilien oft nicht am Willen der Kommunen. Die Gründe seien meist zu wenig Personal und fehlendes Geld. Im Entwurf des nächsten Doppelhaushalts für 2021/2022 seien wiederum nur drei beziehungsweise fünf Millionen Euro für entsprechende Landesprogramme als Hilfe vorgesehen. Finanziell besser ausgestattete Programme des Freistaats könnten da weiterhelfen. "Wir würden uns hier ein stärkeres finanzielles Engagement des Freistaates Sachsen wünschen", so Woitschek.

Die sächsische Aufbaubank (SAB) kümmert sich mit zwei Förderprogrammen um baufällige und verwaiste Immobilien im Freistaat: mit dem Landesprogramm Rückbau Wohngebäude und dem Landesbrachenprogramm . Laut der SAB ist das erste Programm dafür gedacht, "den Rückbau von leerstehenden Wohnhäusern zu finanzieren". Ziel sei es, den Leerstand an Wohngebäuden in den Gemeinden zu finanzieren. Die Fördersumme liegt bei 50 Euro pro Quadratmeter zurückgebauter Wohnfläche. Gebäude, die nur teilweise zurückgebaut werden sollen, oder der Rückbbau von "unbewohnbaren, ruinösen Wohngebäuden", sind von diesem Förderprogramm ausgeschlossen.

Das Landesbrachenprogramm sieht laut SAB vor, kommunale Brachflächen zu beräumen, vorhandene Altlasten und Abfall zu entfernen sowie bereits bestehende Gebäude abzureißen und zu beräumen. Wird dieses Förderprogramm in Anspruch genommen, so werden 80 bis maximal 90 Prozent der Kosten durch die SAB finanziert.

Während leerstehende Häuser und ungenutzte Grundstücke auf dem Land oftmals nicht zu Wohnraum umfunktioniert werden müssen, sind sie in Sachsens Großstädten immer wieder Ausgangspunkt für Streitigkeiten zwischen Hausbesetzerinnen und -besetzern und der Justiz. So besetzte zum Beispiel im Januar 2020 eine Gruppe mit dem Namen "Wir besetzen Dresden" ein Areal in der Königsbrücker Straße in der Dresdner Neustadt. Die Gruppe hatte sich für ein kulturelles Zentrum auf dem leerstehenden Areal eingesetzt. Sie plädierte für ein Wohnprojekt mit Café und Fahrradladen und einen Ort für nichtkommerzielle Bildung. Sie legte dafür auch ein Nutzungskonzept vor.