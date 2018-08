Abc-Schützen feiern Einschulung in Sachsen

Was wäre der allererste Schultag ohne Zuckertüte? Seit 200 Jahren hält sich in Deutschland schon diese Tradition. Die Idee kommt übrigens aus Mitteldeutschland: Der Brauch kam im 19. Jahrhundert in Thüringen und Sachsen auf. "Damals ist ein Vater zum Konditor gegangen und hat dort für seinen kleinen ABC-Schützen eine Tüte mit Zuckerwerk füllen lassen – also Zuckertüte", erklärt Bettina Nestler, die die älteste Zuckertütenfabrik Deutschlands in Ehrenfriedersdorf leitet.