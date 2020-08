Für rund 485.600 Schülerinnen und Schüler in Sachsen beginnt in wenigen Tagen ein neues Schuljahr. Wie das Kultusministerium am Mittwoch mitteilte, besuchen damit rund 3.370 Kinder und Jugendliche mehr die sächsischen Bildungsstätten als im Schuljahr 2019/2020. Den größten Zuwachs haben dabei die öffentlichen Schulen, während es bei den Einrichtungen in freier Trägerschaft einen leichten Rückgang gibt.