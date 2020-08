Auch der Landesschüler- und der Landeselternrat kritisierten den Schulstart mit normaler Klassenstärke. Sie halten kleinere Lerngruppen für besser, um das Infektionsgeschehen einzugrenzen. Vertreter beider Verbände hatten sich öffentlich für mehr Vorsicht in den Schulen ausgesprochen, Maskenpflicht außerhalb des Unterrichts und einen späteren Beginn des Regelbetriebs befürwortet. Das Kultusministerium betonte dagegen, es spreche in Sachsen von einem Regelbetrieb unter Pandemiebedingungen.

Ein Klassenziel hat das Kultusministerium schon vor Schuljahresbeginn knapp verfehlt: Es wollte 1.100 neue Lehrer einstellen. Nun sind nach Ministeriumsangaben 1.043 Lehrerstellen im Freistaat neu besetzt worden. Unter den neuen Lehrern sind auch 121 Seiteneinsteiger.



Die meisten Einstellungen gab es für Grundschulen, gefolgt von Gymnasien und Oberschulen. Die Einstellungen lägen in allen Schularten unter dem Plan, so das Ministerium. Am deutlichsten zeige sich das bei den Oberschulen: Von 291 geplanten Stellen wurden dort nur 213 besetzt. Ein Problem stellte sich auch in diesem Jahr wieder : 70 Prozent der Bewerbungen galten den Ballungsräumen Dresden und Leipzig und der Schulart Gymnasium. Für die ländlich gelegenen Schulen gibt es laut Kultus weiterhin Probleme, geeignete Lehrer zu finden. Das Einstellungsverfahren für Lehrer laufe weiter, man versuche zudem freie Stellen noch bis zum 1. November mit geeigneten Seiteneinsteigern zu besetzen, heißt es vom Kultusministerium.