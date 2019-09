In Sachsen soll an ausgewählten Schulen die Digitalisierung vorangetrieben werden. Geplant sind rund ein Dutzend Pilotschulen im Bereich Medienbildung und Informatik, sagte Sven Hofmann von der Universität Leipzig. Er ist zugleich Koordinator des M.I.T.-Netzwerkes, das Ende Juni in Dresden gegründet wurde.