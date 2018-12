Digitale Bildung: Mehr als die Hälfte aller Schulen in Sachsen ohne schnelles Internet

In Sachsen haben nur rund 48 Prozent aller Schulen Zugang zu einem Breitbandanschluss. Das hat das Kultusministerium mitgeteilt. Die Landesregierung verfehlt demnach das in einem einstimmigen Landtagsbeschluss gesetzte Ziel, bis Ende dieses Jahres allen öffentlichen Schulen einen Internetanschluss mit einer Geschwindigkeit von mindestens 50 Mbit/s zu ermöglichen. Das Ministerium wollte außerdem bis Ende 2019 alle Schulen in Sachsen mit zukunftsfähigen Internetanschlüssen ausrüsten. Für die Landesregierung ist ein Anschluss zukunftsfähig, wenn er pro Klasse in Grundschulen mindestens 50 und in weiterführenden Schulen mindestens 100 Megabit pro Sekunde erreicht. Beide Ziele wurden nun auf 2021 verschoben. "Langfristig wollen wir uns mit den Datenleitungen jedoch im Gigabyte-Bereich bewegen", sagte eine Sprecherin MDR SACHSEN.