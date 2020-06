Festliche Zeugnisausgaben in Abschlussklassen und am Ende des Schuljahres sind möglich. Das Ministerium weist nur darauf hin, dass diese "unter Beachtung des Infektionsschutzes stattfinden" sollen.

Hier setzt das Ministerium strengere Regeln an: In Verantwortung der Schulleitungen sollen diese Festlichkeiten "entsprechend den Anforderungen des Infektionsschutzes verkürzt und gestaffelt im zukünftigen Klassenverband stattfinden". Auf ein umfangreiches musisch-künstlerisches Programm solle grundsätzlich verzichtet werden. "Ausnahmen können Einzelbeiträge sein", heißt es weiter.

Bildrechte: MDR/Maria Selchow

Diese Veranstaltungen sind nicht über Schulordnungen oder Verwaltungsvorschriften des Kultusministeriums geregelt. In den meisten Fällen sind sie privat organisiert und finden in angemieteten Räumlichkeiten wie Gaststätten oder Hotels statt. "Seitens des Sächsischen Staatsministeriums für Kultus wird empfohlen, im Schuljahr 2019/2020 von Veranstaltungen in schulischer Verantwortung abzusehen."



Ein Verbot ist das allerdings nicht. Das Ministerium verweist auf die dann im Sommer/Herbst geltende Corona-Verordnung. Den genauen Wortlaut zu den Richtlinien des Kultusministeriums und weitere Informationen zu Elternabenden gibt es hier: