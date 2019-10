In Halle hat es am Mittwoch eine Schießerei gegeben. Laut Polizei sind dabei zwei Menschen getötet worden. Mehrere Täter sollen mit einem Auto geflohen sein. Wegen des Polizeieinsatzes sind das Paulusviertel und der Hauptbahnhof Halle abgeriegelt. Die Polizei warnt die Anwohner in Halle und in Landsberg, zu Hause zu bleiben und sich von Fenstern und Türen fernzuhalten.