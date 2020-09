Sachsen will den Schutz vor häuslicher und sexueller Gewalt verbessern. Auf Antrag der Regierungskoalition aus CDU, Grünen und SPD beschloss der Landtag am Nachmittag ein entsprechendes Maßnahmenpaket. Er folgt damit einer europäischen Vorgabe , wonach Informations- und Aufklärungskampagnen und die Inanspruchnahme gesetzlicher und professioneller Hilfsangebote gefördert werden sollen.

"Häusliche Gewalt tötet etwa jeden dritten Tag in Deutschland eine Frau. Betroffen sind Frauen aus allen Bevölkerungsgruppen", sagte Justizministerin Katja Meier (Grüne). Häufig sei die Motivation, Kontrolle über die Partnerin oder ehemalige Partnerin zu gewinnen oder diese zu bestrafen. 2019 seien in Sachsen 9.000 Fälle von häuslicher Gewalt erfasst worden, 600 mehr als 2016, so Meier.