Aufgrund der Schweinepest geht China das Fleisch aus. Die Folgen sind auch in Deutschland zu spüren.

"China kauft den Weltmarkt leer", erklärt Uwe Uhlmann von der Fleischerinnung Sachsen. Seit Februar hätten sich die Einkaufspreise für Schweinefleisch um rund 60 Prozent erhöht. Ein Problem für die Fleischereien: Der Preis könne nicht eins zu eins an den Kunden weitergegeben werden, so Uhlmann. Die Akzeptanz der Verbraucher sei endlich.

Nora Seitz ist Fleischermeisterin in Chemnitz. Bildrechte: Deutscher Fleischer-Verband e. V.

Nora Seitz ist Fleischermeisterin aus Chemnitz und Vizepräsidentin des Deutschen Fleischer-Verbands. Sie betrachtet die Situation etwas optimistischer. Auch in ihrer Fleischerei sind die Preise für Schweinefleisch gestiegen. Für einen Schweinekamm habe man vor dem Ausbruch der Schweinepest im Frühjahr 9,90 Euro zahlen müssen, inzwischen müssten Kunden 13,90 berappen. "Glücklicherweise tragen unsere Kunden das mit." Schweinefleisch sei ohnehin immer sehr günstig gewesen - der aktuelle Preisanstieg sei an sich keine schlechte Entwicklung. Sie müsse eben nur nachhaltig sein, so Seitz.