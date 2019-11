Sachsen bereitet sich auf einen möglichen Ausbruch der Afrikanischen Schweinepest vor. Nach Angaben des Verbraucherschutzministeriums ist Anfang Dezember eine großangelegte Tierseuchenübung geplant. An mehreren Orten sollen unterschiedliche Szenarien durchgespielt werden. So wird das Suchen von Kadavern im Wald mit Drohnen und Wärmebildkameras geübt und das Aufstellen von Abwehrzäunen. Außerdem wird ein Seuchenausbruch in einem Bestand von Hausschweinen simuliert.