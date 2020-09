In Sachsen dürfen Kinder ohne Deutschkenntnisse nicht am Schwimmunterricht teilnehmen. Das sächsische Kultusministerium verwies auf Regeln für den Unterricht in Vorbereitungsklassen. Ein Sprecher sagte dem MDR, die Kinder müssten den Anweisungen des Schwimmlehrers folgen können. Dagegen lässt Sachsen-Anhalt alle Schüler mitschwimmen, egal wie gut sie Deutsch können. Die Verständigung funktioniert laut Bildungsministerium mit Hilfe von Sichtkarten.