03.02.2020 | 13:54 Uhr MDR-Rundfunkräte mit vielen Fragen zum Semperopernball

"Keine Debatte ohne Anfeindung" - mit diesen Worten eröffnete MDR-Intendantin Karola Wille die Sitzung des Rundfunkrates am Montag in Leipzig. In Zeiten, in denen die Empörung zum "kommunikativen Normalfall" zu werden scheint, sei es für den MDR umso wichtiger, zu einer guten Debattenkultur beizutragen und eine Kultur des Verstehens zu befördern. Mit Hinblick auf die Ereignisse rund um den anstehenden Semperopernball in Dresden ein interessanter Einstieg, der seitens der Rundfunkräte nicht ohne Nachfragen blieb.