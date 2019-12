Die Anzeichen sexualisierte Gewalt zu erkennen, sind bei Kindern sehr unterschiedlich. Leider hat man selten eindeutige körperliche Folgen oder Verletzungen beim Kind. Das hängt mit dem Vorgehen der Täter und Täterinnen zusammen. Oft wenden die keine körperliche Gewalt an. Ein Kind äußert auch selten etwas Eindeutiges. Das hängt damit zusammen, dass die Kinder stark unter Druck stehen. Ihnen wird durch ein Geheimnis Druck auferlegt. Die Täter erzeugen Schuldgefühle. Das macht es meistens unglaublich schwer, das Thema anzusprechen, gerade wenn es um Erwachsene geht, die die Kinder eigentlich mögen. Manchmal fallen Kinder dadurch auf, dass sie sich sexualisiert verhalten und sexualisiert sprechen, wo eindeutig ist, dass ein Kind dieses Wissen in dem Alter noch gar nicht haben kann. Oder die Kinder versuchen im Spiel das, was sie erleben, zu verarbeiten oder werden selbst übergriffig. Das könnten Hinweise auf sexuellen Missbrauch sein. Müssen es aber auch nicht. Häufiger ist es so, dass die Kinder im Verhalten mit anderen Personen auffallen, dass sie auch psychische Auffälligkeiten haben. Dementsprechend ist dann individuell zu reagieren. Welche Zeichen, welche Signale sendet das Kind? Das kann total unterschiedlich sein. Es gibt auch Kinder, die lassen sich gar nichts anmerken. Kinder, die angepasst und unauffällig sind. Aber Kinder versuchen meistens, Signale nach außen zu senden. Die Schwierigkeit für Erwachsene ist es, diese Signale zu hören und einordnen zu können.

Wenn ich als Bezugsperson oder auch als Fachkraft einen Verdacht habe, ist es total wichtig, damit nicht allein zu bleiben. Wir als Shukura sind eine Anlaufstelle für Fachkräfte. Betroffene oder Angehörige verweisen wir an andere Stellen in Dresden. Aber dieser Punkt, genauer hinzuschauen und auf sein komisches Bauchgefühl zu hören, was man manchmal nicht so fassen kann. Ich hatte ja schon gesagt, sexueller Missbrauch fängt nicht mit einer krassen Missbrauchshandlung an. Missbrauch findet auch hinter verschlossenen Türen statt. Aber manchmal gibt das Situationen, macht man Beobachtungen oder hört Dinge, die ein Kind äußert, die ein komisches Gefühl wecken. Da ist es total wichtig, das ernst zu nehmen. Das ist oft ein Anlass, warum Fachkräfte zu uns in die Beratung kommen und sich Unterstützung von Fachleuten holen. Und dann, so schwer es auch ist, erst einmal Ruhe zu bewahren und das Handeln im Vorfeld gut zu planen. Damit man den Täter-Strategien selbst auch einen guten Plan entgegensetzen kann und gemeinsam überlegt: was kann getan werden, um das Kind zu schützen?