Das ist schwer zu sagen. Wir wissen ja nicht, ob zum Beispiel Geheimdienste die Lücke bereits in der Vergangenheit genutzt haben, um an Informationen zu kommen. Das wäre möglich. Andererseits ist es eine Lücke, die man nicht so einfach finden und ausnutzen kann. Da gehört schon einiges an Expertise dazu.