Unternehmer des Jahres 2018 Schöner arbeiten in Schöneck - Softwareschmiede ist Vorzeigefirma in Sachsen

Schöneck statt Silicon Valley. Die Erfolgsgeschichte der Firma GK Software SE im Vogtland klingt nach Bill Gates und Steve Jobs in den 1980er-Jahren: Zwei Computerexperten tun sich zusammen, glauben an ihre Ideen, programmieren Tag und Nacht und überzeugen ihre Kunden. Nach längerer Durststrecke arbeiten sie heute mit Groß-Konzernen zusammen, sind an der Börse notiert und wollen in Asien und den USA weiter wachsen.