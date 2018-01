Siemens-Chef Joe Kaeser hat erstmals eine Lösung für das von der Schließung bedrohte Dampfturbinen-Werk in Görlitz ins Spiel gebracht. Man erwäge ein "Industriekonzept Oberlausitz", sagte Kaeser am Rande der Hauptversammlung in München. In Zusammenarbeit mit der Bundesregierung und der sächsischen Regierung und im Rahmen eines Industriekonzepts für die gesamte Region sei es möglich, das Werk unter dem Dach von Siemens fortzuführen. Vorstellbar wäre laut Kaeser, dem Werk mehr Eigenregie zu geben und weiter wie bisher Dampfturbinen für den industriellen Einsatz produzieren - alles zunächst weiter unter dem Dach von Siemens. In einigen Jahren könnte der Standort in einem Industrieverbund aufgehen. Nötig wäre dann wohl auch eine Umsteuerung bei den Produkten, etwa hin zu Speichertechnologien. "Da werden wir in Gottes Namen für diese 600 bis 700 Leute eine Perspektive finden", sagte Kaeser. Personalchefin Janina Kugel sagte, die Gespräche mit den Arbeitnehmervertretern sollten bis zum Spätsommer abgeschlossen sein. Niemand habe ein Interesse, dass sie sich länger hinzögen als nötig.

Siemens-Chef verteidigt Stellenabbau

Vor Beginn der Hauptversammlung hat Kaeser den geplanten Stellenabbau verteidigt: "Behauptungen, dass unsere Werke in Offenbach, Erfurt, Mülheim oder auch Görlitz voll ausgelastet und sogar profitabel seien, sind ein Mythos oder Stimmen aus der Vergangenheit", erklärte Kaeser. Siemens-Chef Joe Kaeser sieht Zukunft des Görlitzer Werkes in einem "Industriekonzept Oberlausitz" Bildrechte: dpa

Beschäftigte demonstrieren in Leipzig

Etwa 35 Beschäftigte aus Görlitz, die aus Protest mit dem Fahrrad nach München gefahren sind, wurden dort in der Olympiahalle empfangen. Gleichzeitig demonstrierten vor der Münchener Versammlungshalle rund 250 Beschäftigte aus Görlitz, Erfurt und anderen von der Schließung bedrohten Werken gegen die Pläne.

Doch auch direkt an betroffenen Werken waren Beschäftigte nicht untätig. Am Leipziger Siemenswerk protestierten am Mittwochvormittag zahlreiche Mitarbeiter gegen die drohende Schließung des Standorts. Sie ließen 270 bunte Luftballons in den Himmel steigen - für jeden Mitarbeiter einen. Gedacht waren die Ballons als Gruß nach München, zur Siemens-Hauptversammlung.

Die Beschäftigten von Siemens Leipzig schickten heute Morgen symbolisch Ballons in die Luft nach München. Jeder Luftballons sollte dabei an einen Mitarbeiter erinnern, der schon bald seinen Arbeitsplatz verlieren könnte. Bildrechte: MDR/Katharina Pritzkow

Derzeit blicken sächsischen Siemens-Angestellten aber auch nach Dresden. Dort treffen sich die Vorsitzenden der Betriebsräte mit Vertretern aus dem Wirtschaftsausschuss des Landtags. "Wir werden angehört, um den Stand der derzeitigen Situation zu schildern - wie weit wir mit unserer Konzeptionierung sind, wie weit uns die Politik unterstützen kann. Der Termin ist richtungsweisend", sagte Stefan Schulze, Vize-Betriebsratschef von Siemens Leipzig.