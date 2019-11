Hat man nach so langer Pause keine Sorge, dass die Fans weg sind?

Stefanie Kloß: Für uns fühlt sich das gar nicht so lange an. Mit der Platte "Leichtes Gepäck" haben wir das letzte Konzert im Oktober 2017 gespielt. Und dann haben wir schon angefangen, so ein bisschen Ideen zu spinnen. Dann haben wir eine kleine Pause eingelegt - für ein zusätzliches Bandmitglied. Und dann haben wir schon weitergeschrieben. Also für uns waren es ungefähr so zweieinhalb Jahre, die wir jetzt an der neuen Platte gearbeitet haben. In der Zeit mussten die Fans ein bisschen warten. Das ist für uns als Band eine ganz normale Zeit. Wir schreiben die Songs, wir tüfteln im Studio. Wir wollen wirklich am Ende das Beste für jedes Lied. Und das braucht halt ein bisschen.

Ein Kind zu bekommen ist ein sehr emotionaler Moment. Hat sich das beim Texten bemerkbar gemacht? Die Platte wirkt sehr nachdenklich und emotional.

Stefanie Kloß: Irgendwie war alles, was in den letzten zweieinhalb Jahren passiert ist, ausschlaggebend für die Songs, die jetzt auf der Platte sind. Ob dass das Leben ist, was gerade um uns herum passiert, wie wir mit schwierigen Situationen in der Gesellschaft umgehen, wie wir gerade miteinander reden. Manchmal mache ich mir Sorgen, ob das alles in die richtige Richtung geht. Mutter zu werden ist für mich wahrscheinlich der krasseste Schritt gewesen in den letzten zweieinhalb Jahren. Und klar denkt man dann über einige Themen auch nochmal ganz anders nach.

Über zwei Jahre haben Sie an den Texten geschrieben. Kann es da sein, dass man zum Schluss sagt, die vom Anfang, die gehen jetzt nicht mehr, weil vieles doch anders gekommen ist im eigenen Leben?

Mutter werden war für Stefanie Kloß ein "krasser Schritt". Bildrechte: MDR/Gaby Conrad Andreas Nowak: Es gibt Texte, die gehen ganz schnell von der Hand, die passieren so, aber es gibt auch Texte, die sind ein bisschen sperriger, die brauchen ihre Zeit. Das ist wie ein junger Wein, der am Anfang noch bisschen holzig schmeckt. Und dann braucht er einfach ein bisschen seine Zeit.



Stefanie Kloß: Es gibt auf der Platte kein einziges Lied, bei dem ich jetzt nicht in einem Jahr sagen würde, dass das ein Thema ist, zu dem ich nicht mehr stehe. Oder bei denen ich dann Dinge anders sehen würde. Wir haben zehn Songs auf diesem Album, bei denen wir alle sagen, das sind wirklich zehn kleine Geschichten, die uns in den letzten zweieinhalb Jahre bewegt haben. Die finde ich auch noch in einem Jahr gut. Da hänge ich mich jetzt mal ganz weit aus dem Fenster. *lacht*

Bei einem Titel haben wir die Luft angehalten und nicht mehr gesprochen "In meiner Erinnerung" …