Wenige Tage vor dem Jahreswechsel sind die Vorschriften zum privaten Silvesterfeuerwerk in der Corona-Pandemie in Sachsens Städten uneinheitlich. So will etwa Dresden nach eigenen Angaben am Montag eine Allgemeinverfügung veröffentlichen, mit der ein "Böllerverbot" für das gesamte Stadtgebiet verfügt wird. Demzufolge wird zu Silvester und am Neujahrstag das Mitführen und Abbrennen von Pyrotechnik jeglicher Art untersagt.