Nur an den drei letzten Werktagen im Jahr darf in Deutschland Silvesterfeuerwerk verkauft werden. Seit dem Verkaufsstart am Sonnabend decken sich auch viele Sachsen mit Raketen und Böllern ein. Gezündet werden darf das Feuerwerk nur an Silvester und am Neujahrstag. Städte und Gemeinden könnten Feuerwerke zeitlich oder räumlich weiter eingrenzen oder auch vollständig untersagen. Während bundesweit mehr als 50 Verbotszonen eingerichtet wurden, gelten in den sächsischen Großstädten Dresden, Leipzig und Chemnitz zum Jahreswechsel keine Böllerverbote.