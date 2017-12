In der Silvesternacht feiern die Menschen ausgelassen und lautstark den Beginn des neuen Jahres. Tausende Raketen steigen zischend in die Luft. Böller krachen. Doch was den Menschen Freude bereitet, ist für Tiere die Hölle auf Erden. Hunde und Katzen verkriechen sich in den hintersten Winkel, bekommen Panikattacken. "Der Jahreswechsel ist für uns ein Tag der Sorge", sagt der Chef des Görlitzer Tierparks, Sven Hammer. "Möglicherweise fliegt wieder ein Böller oder eine Rakete in den Tierpark und dann bricht das große Chaos aus." Deshalb bleibt nicht nur der Tierparkchef in der Silvesternacht bei seinen Tieren, sondern auch zahlreiche Pfleger.