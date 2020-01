Böller und Raketen

Wenn das Batteriefeuerwerk abgefackelt und die Raketen in den Himmel geschossen sind, bleibt einiges an Müll übrig. Ist eindeutig zu erkennen, was Plastik, Papier oder Holz ist, geht es in die entsprechenden Mülltonnen. Plastik in die gelbe Tonne, Papier in die blaue und das Holzstäbchen der Rakete in den Restmülllbehälter. In letzteren wandert auch die abgebrannte Wunderkerze.



Sollten Böller oder Raketen nicht verschossen worden sein, können diese für das nächste Silvesterfest aufgehoben werden. Will man das nicht, können nicht abgefeuerte Feuerwerkskörper unschädlich gemacht werden, in dem sie in einen Eimer voller Wasser gesteckt und dann in der Restmülltonne entsorgt werden. Findet man am Neujahrsmorgen Raketen und Böller, bei denen man sich nicht sicher ist, ob sie gezündet haben, sollten diese Fundstücke ebenfalls mit Wasser unschädlich gemacht werden. Erst dann: Ab damit in die Restmülltonne!

Orakeln mit Zinn & Co

Es ist ein alter Brauch, in der Silvesternacht mit Hilfe eines Orakels in die Zukunft zu schauen. Besonders beliebt war viele Jahre lang das Bleigießen. 2018 wurden allerdings die Bleigieß-Sets mit reinem Blei oder bleihaltigen Mischungen, etwa bleihaltigem Zinn, verboten und aus dem Handel genommen.

Reste vom Wachs-Gießen gehören in die Restmülltonne. Bildrechte: dpa Doch manch einer hat noch Blei-Sets zu Hause. Wird also mit diesen Restbeständen in die Zukunft geschaut, müssen die Bleifiguren danach zur Schadstoffsammelstelle. Auch die Überbleibsel der alternativen Zinn-Gieß-Sets gelten als Schadstoff und müssen dementsprechend entsorgt werden. Wer mit Wachs in die Zukunft schaut, entsorgt die Reste in der Restmülltonne.



Wer besonders umweltschonend orakeln möchte, kann auch Karten legen oder Kaffeesatz lesen. Reste des letzteren gehen in den Biomüll. Völlig umweltschonend blickt man mit dem Smartphone in die Zukunft. Mit Apps für Android und iOs lässt sich virtuell Blei gießen – völlig müllfrei.

Allerhand Partyreste

Manch einer muss mit viel Alkohol das alte Jahr verabschieden und das neue begrüßen. Dadurch bleibt natürlich jede Menge Altglas übrig. Das wandert sortiert nach Braun-, Grün- und Weißglas in die Glascontainer, ohne Inhalt und ohne Deckel - und natürlich erst am 2. Januar!



Bei unklarer Farbzuordnung, z.B. bei blauem Glas, soll die Flasche in den Grünglascontainer. Wer die Wohnung zur Silvesterparty mit Luftschlangen und Luftballons dekoriert hat, entsorgt das im Restmüll. Speisereste gehen in die Biotonne, bis auf Speiseöle und Frittierfette. Diese müssen an den Schadstoffsammelstellen abgegeben werden.

Aufräumen? Es gilt das Verursacherprinzip