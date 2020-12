Die Städte Chemnitz und Dresden haben per Allgemeinverfügung ein Böllerverbot erlassen. Leipzig will das private Silvester-Feuerwerk in drei Zonen unterbinden - in der Innenstadt, am Connewitzer Kreuz sowie auf dem Lindenauer Markt.



Der Erzgebirgskreis hat auf allen öffentlichen Plätzen, Fußwegen und auf öffentlich zugänglichen Privatgrundstücken das Abrennen von Feuerwerkskörpern untersagt.



Auch in Görlitz gibt es Einschränkungen. Dort ist auf vier Straßen und der Altstadtbrücke in der Nacht zu Neujahr Pyrotechnik tabu. In Zwickau soll es dagegen kein Böllerverbot geben.