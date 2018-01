In der Silvesternacht haben Randalierer in Leipzig Polizisten mit Böllern und Steinen beworfen. Die Polizei teilte mit, über Lautsprecher hätten die Beamten die Angreifer verwarnt. Da sich diese weiterhin widersetzt hätten, habe die Polizei Wasserwerfer eingesetzt. Mehrere Personen wurden wegen des Verdachts auf schweren Landfriedensbruchs in Gewahrsam genommen.

In Dresden ist seit dem Morgengrauen die Stadtreinigung unterwegs. Während die letzten Böller in der Dämmerung knallten, wurden im Zentrum rund um die Frauenkirche schon überfüllte Papierkörbe geleert und leere Sektflaschen eingesammelt. Üblicherweise kommen alleine am Neujahrstag zwischen 7 und 13 Uhr rund 25 Tonnen Silvestermüll zusammen. In den kommenden Tagen werden dann von der Stadtreinigung noch die Straßen in den anderen Stadtteilen gesäubert, für die die Kommune zuständig ist. Insgesamt rund 50 Tonnen werden pro Jahr in den ersten Tagen nach der Silvesternacht in Dresden entsorgt.