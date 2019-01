Sachsen feiert ins neue Jahr - überwiegend friedlich

In Leipzig haben schwarz vermummte Personen am und in der Nähe vom Bundesgerichtshofgebäude randaliert. Wie die Polizei mitteilte, wurden an der Außenstelle des Bundesgerichtshofes, dem 5. Strafsenat, und an einem Nachbargebäude Fensterscheiben eingeschlagen. Zudem wurden Farbbeutel geworfen und versucht, eine Eingangstür anzubrennen. Auch bei drei in der Nähe abgestellten Pkw kam es zu Sachschäden. Verletzt wurde niemand. Bei der Anfahrt von Polizei und Feuerwehr sind die Reifen von drei Feuerwehrfahrzeugen beschädigt worden, weil zuvor von Unbekannten spitze Gegenstände auf der Karl-Heine-Straße verteilt worden waren.



Die Kriminalpolizei hat unter Federführung des Polizeilichen Terrorismus- und Abwehrzentrums die Ermittlungen aufgenommen. Es werden Zeugen gesucht.

Explosion in Pizzeria

Noch vor Mitternacht ist in Leipzig eine Pizzeria in der Georg-Schumann-Straße in Brand geraten. Wie die Polizei mitteilte, war das Lokal geschlossen, als das Feuer ausbrach. Als Brandursache wird nach ersten Erkenntnissen eine Explosion vermutet. Auf der Straße vor der Pizzeria lagen Trümmerteile. Verletzt wurde niemand. Einsatzkräfte der Feuerwehr löschten den Brand umgehend.

Friedliche Feiern mit Wehrmutstropfen

Die Polizei verzeichnete in Leipzig zwei größere Menschengruppen, die friedlich feierten. So haben auf dem Augustusplatz etwa 2.000 Menschen gemeinsam das neue Jahr begrüßt. Am Connewitzer Kreuz waren es den Angaben zufolge etwa 1.000 Feierlustige. Dort musste der Bereich gegen 1:40 Uhr allerdings geräumt werden. Grund dafür war ein Feuer, das von Kameraden der Feuerwehr gelöscht wurde. Während Polizeibeamte diesen Einsatz absicherten, flogen Feuerwerkskörper in die Richtung der Einsatzkräfte. Verletzt wurde niemand. Es wurden Anzeigen wegen Sachbeschädigungen aufgenommen.

Weitere Meldungen folgen im Laufe des Tages.

Quelle: MDR/nk