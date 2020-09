Mathi Eu aus Jena: "So sah mein Moped vor der Restauration aus. Der Star wurde bis auf die letzte Schraube zerlegt, alle Teile sandgestrahlt und neu lackiert. Er war in wirklich schlechtem Zustand. Ich habe versucht ihn mit so vielen Originalteilen wie möglich aufzubauen. Insgesamt hat es etwa ein Jahr gedauert bis er wieder fahrtauglich war. Die weiteste Strecke mit ihm waren rund 200 Kilometer am Stück. Der Star ist Baujahr 1972". Bildrechte: Mathi Eu