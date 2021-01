Sachsens Schweinehalter haben aktuell mit einem sogenannten Schweinestau zu kämpfen. Aufgrund der Corona-Pandemie waren die Kapazitäten in den Schlachthöfen zuletzt geringer. Außerdem werde aufgrund der Schweinepest, die in Brandenburg und Sachsen bereits nachgewiesen wurde, kein Fleisch in die asiatischen Länder exportiert. Die Folge sind dem SLB zufolge volle Ställe, mittlerweile zu große Tiere und ein enormer Preisverfall.