Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

Heike Herzog aus Radebeul feiert dieses Jahr zu Hause mit ihrem Ehemann. "Ich arbeite im Pflegeheim und ich denke an all die Krankenschwestern und Ärzte. Ich besuche niemanden. Meine Mutter ist damit einverstanden. Es kommen auch wieder bessere Zeiten. Und Weihnachten kommt jedes Jahr wieder."

Andrea Peisker aus Dresden schreibt MDR SACHSEN, dass sie "Weihnachten dieses Jahr ungewohnterweise zu Hause 'Allein zu Zwein'" feiere. "Wir haben uns mit der Entscheidung sehr schwer getan, letztendlich hat die Vernunft gesiegt und wir haben den Besuch bei unserem Sohn in Thüringen abgesagt." Die Großmutter denkt in diesen Tagen besonders an ihr Enkelchen in Thüringen. "Wir werden besonders die strahlenden Kinderaugen unseres Enkels bei Kerzenschein am Weihnachtsbaum vermissen."

Dank moderner Medien können wir vielleicht ein wenig teilhaben. Wir hoffen, dass wir uns bald gesund wiedersehen können. Andrea Peisker MDR-Nutzerin aus Dresden

Stille Freude - auch für andere Familien

Regina Schwittay aus Dresden blickt auf Weihnachten, das "ganz still und leise, ohne das beliebte Singen mit Freunden" stattfinden muss. "Ich habe den Garten mit Weihnachtslichtern dekoriert und freue mich, wenn Kinder mit ihren Familien stehen bleiben und sich auch daran erfreuen - es ist eine stille Art, Freude zu teilen." Das Wohnzimmer der Dresdnerin ziert dieses Jahr kein Baum. "In meinem Wohnzimmer gibt es dieses Jahr nur einen Weihnachtsstrauß - zum Stille werden und die Gedanken an Familie und Freundeskreis schweifen zu lassen." In Gedanken ist sie bei allen "Unbekannten, die Weihnachten ihren Dienst tun".

Bildrechte: MDR/Uli Wittstock

Familien und die Folgen der Corona-Pandemie

Frank Reißig aus Mohorn bei Wilsdruff feiert "so wie immer ganz in Familie mit unseren beiden Kindern. Ruhig und besinnlich, einfach Zeit füreinander haben." Kleine Geschenke gebe es für die Kinder. Die Erwachsenn schenken sich nichts. "Weihnachten ist eigentlich nicht das Fest der Geschenke. Den Trubel lassen wir vor der Haustüre. So haben wir es immer gehalten." Und dann blickt Frank Reißig aufs kommende Jahr: "Ich beende mit dem Jahr auch noch mein Arbeitsverhältnis und starte im neuen Jahr beruflich in einer neuen Stelle nochmal durch. Darauf freue ich mich!"

Bildrechte: Colourbox.de Jörg Hartl in Marienberg hält dagegen an Geschenken fest. Er schreibt: "Also, wenn Weihnachten nicht der Sinn des Schenkens ist, frage ich mich, ob wir den Weihnachtsmann und seine Gehilfen noch brauchen? Natürlich gehört etwas Eingepacktes unter den Baum. Es muss nicht der enorme Wert sein. Aber Päckchen öffnen gehört dazu. Und jetzt mit den Enkelkindern ist es doch noch um ein Vielfaches schöner. Wir Erwachsenen schenken uns auch eine Kleinigkeit. Aber vor der Bescherung gibt es bei uns im Erzgebirge das Neunerlei."

Ganz andere Eindrücke schildert die MDR-Nutzerin Brigitte-Luise aus dem Erzgebirgskreis:

Alle, für die es natürlich selbstverständlich ist mit den Kindern zu feiern, sollten sich einmal anhören wie es bei uns sein wird. MDR-Nutzerin aus dem Erzgebirgskreis

"Wir haben zwei Kinder und vier Enkel. Drei davon arbeiten in Pflegeheimen. Zwei sind selbst erkrankt und eine tagtäglich mit infizierten Bewohnern zusammen. Wir werden ganz alleine sein und uns nicht mit den Enkeln freuen können. Nur weil wir uns seit Wochen an alle Regeln halten und uns nicht getroffen haben, sind wir (über 60 Jahre alt) hoffentlich noch gesund. Nichts in dieser Pandemie darf selbstverständlich werden, außer den Maßnahmen zu ihrer Eindämmung! Ein gesundes Weihnachtsfest."

Wir feiern zu dritt, mein Mann und meine Schwester. Schön gemütlich, aber leider ohne unsere Kinder. Mein Sohn lebt in Hamburg mit Familie, der andere in Hof. Die Tochter meiner Schwester lebt in Schaftlach in Oberbayern mit Familie. Wir telefonieren, aber es ist sehr schwer. Und wir hoffen und denken positiv. R. Eiselt Zuschrift aus Bad Elster an MDR SACHSEN

Für Ines Herrmann in Dresden zeigt sich "das ursprüngliche Wesen des Festes jetzt in diesen Tagen: Viele Menschen stehen für ihre Mitmenschen ein. Das erfreut mich sehr. Selbst bin ich natürlich auch tätig geworden, das versteht sich bei mir von selbst. Da gehen mir zum Glück nie die Ideen aus. Ich mag das Strahlen in den Augen anderer Menschen." Die Dresdnerin feiert gemeinsam mit ihren Eltern.

Mir tut es für den Einzelhandel sehr leid, dass die Geschäfte geschlossen haben. An sich benötige ich aber den Kaufrausch nicht, um glücklich zu sein.

Beatrice Liewald aus Dresden hatte am 23. Dezember "schweren Herzens" ihre Eintrittskarte für die Christvesper in der Frauenkirche zurückgegeben. "Ich bin Christin und besuche auch sonst regelmäßig den Gottesdienst. Dieser Verzicht fällt mir wirklich sehr schwer. Aber ich halte es in der jetzigen Situation nicht für verantwortlich. Ich lebe mit meiner Tochter alleine und bin schon lange sehr zurückgezogen. Ich möchte niemanden gefährden." Heiligabend war Beatrice Liewalds Mutter bei ihr zu Besuch.

Ich hoffe sehr, dass jeder seiner Verantwortung gerecht wird. Ich wünsche Ihnen allen trotzdem, oder vielleicht gerade deshalb, gesegnete Weihnachten. Beatrice Liewald Mail an MDR SACHSEN

Vieles fast wie immer

Für Enrico Gerstmann in Wittichenau änderte sich in diesem Jahr gar nicht so viel. "Wir feiern, wie jedes Jahr, den Heiligen Abend mit unseren beiden Kindern zuhause unterm Tannebäumchen, essen traditionell Bratwurst mit Sauerkraut und Toast, gehen eine Runde im Ort spazieren. 'Herrnhuter Sterne zählen' ist dabei ein beliebtes Spiel. Am ersten Weihnachtsfeiertag packen die Gerstmann dann Spiele aus "und obwohl das ganze Jahr über die PS4 und das Handy geradezu magische Anziehungskräfte besitzen, kommen zum Feiertag alle gerne zum Spielen zusammen. Tja, und da wir das Glück haben, dass die Eltern nicht ganz so weit weg wohnen, können die auch, ganz traditionell, am zweiten Weihnachtstag besucht werden. Also, alles wie immer. Und das ist auch gut so."

Ulrike Krüger in Grimma feiert in diesem Jahr im kleinen Kreis mit Schwiegereltern, ihrem Mann und der gemeinsamen fünf Jahre alten Tochter. "Sonst waren wir immer zu elft, aber meine Eltern und meine Großeltern leben in Halle und haben einige Grunderkrankungen, weshalb wir sie dem hohen Risiko nicht aussetzen möchten. Wir werden aber zur Bescherung videotelefonieren, damit sie auch ein bisschen Gesellschaft haben."

Es wird trotzdem ein schönes Fest, mit leuchtenden Kinderwagen werden. Ulrike Krüger MDR-Nutzerin aus Grimma

Am ersten Feiertag erwartet Ulrike Krüger die drei großen Kinder, die eigentlich Heiligabend auch "immer bei uns sind. Damit wir aber nicht zu viele sind, feierten sie dieses Jahr den 24. bei ihrer Mama."

Mit Telefonaten, Videochats und Mails halten viele Familien dieses Jahr zu Weihnachten Kontakt miteinander, wenn sie sich nicht sehen können. Bildrechte: imago images / TT