Söder fordert in Dresden klare Kante gegen Rechts

Wenige Tage vor der Europawahl hat Bayerns Regierungschef Markus Söder eindringlich vor einer Kooperation mit Rechtspopulisten und Rechtsextremisten gewarnt. Der CSU-Politiker sagte nach einer gemeinsamen Kabinettsitzung von Sachsen und Bayern in Dresden, er könne nur dringend davor warnen, sich in irgendeiner Form mit diesen Gruppen einzulassen. Man müsse sie bekämpfen. "Wir in Bayern haben das mit der AfD genauso gemacht". Söder ging auch auf den aktuellen Skandal um den früheren österreichischen Vizekanzler und Ex-FPÖ-Chef Heinz-Christian Strache ein. Das Beispiel Österreich habe es sehr gut gezeigt: "Man kann Rechtspopulisten nicht vertrauen. Und man kann auch nicht mit ihnen seriöse Politik machen", sagte er.

Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer schloss erneut eine Zusammenarbeit der CDU mit der AfD aus. Er werde nicht müde, das zu wiederholen, sagte der CDU-Politiker. Der Verfassungsschutzbericht habe deutlich gemacht, welche Formen von Extremismus es in Sachsen gebe und wie groß diese Aufgabe sei. Es gebe auch immer wieder Versuche der Einschüchterung, sagte er mit Blick auf eine Kundgebung der rechtsextremen Kleinstpartei Der Dritte Weg am kommenden Sonnabend in Plauen: "Mit solchen Dingen fängt es an, es wird immer schlimmer", sagte Kretschmer. Das werde man sich nicht gefallen lassen.