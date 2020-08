Der Freistaat hat 2019 zum letzten Mal Ausgleichszahlungen aus dem Solidarpakt erhalten. Die rund 547 Millionen Euro sind laut Finanzminister Hartmut Vorjohann (CDU) gut angelegt worden: "Wir konnten so die Infrastrukturlücke zum Westen weiter schließen und haben gute Voraussetzungen für den weiteren Aufholprozess geschaffen." Der Zuschuss wurde vor allem für den Ausbau von Schulen, Hochschulen und Krankenhäusern genutzt, teilte Vorjohann am Dienstag mit. Ergänzt durch Eigenmittel investierte der Freistaat damit im vergangenen Jahr rund 3,5 Milliarden Euro in Infrastrukturprojekte.