Der letzte Tag der Sommerferien in Sachsen wird von Dauerregen bestimmt. Gut, wenn man sich davon nicht die Laune verderben lässt. (Symbolfoto) Bildrechte: Colourbox.de

Mit Dauerregen und Gewittern verabschiedet sich der August in Sachsen. Bis zum meteorologischen Herbstanfang am 1. September bleibt es regnerisch. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) erwartet für weite Teile Sachsens ab Sonntagmittag Dauerregen bis in die Nacht hinein. Lokal sei auch mit Starkregen mit bis zu 25 Liter pro Quadratmeter innerhalb einer Stunde zu rechnen, sagte ein DWD-Sprecher.