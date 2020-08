Die langen Hitzeperioden der vergangenen Jahre haben dem Asphalt auf sächsischen Autobahnen und Nebenstraßen zu schaffen gemacht. Gefährliche Risse, auch Blow-ups genannt und in Sachsen-Anhalt festgestellt, wurden bislang in Sachsen noch nicht registriert, sagte Isabel Pfeiffer vom Landesamt für Straßenbau und Verkehr (Lasuv) in Dresden. Sie vermutet zwar, dass es solche Schäden in den kommenden Tagen auf dem 576 Kilometer langen Streckennetz sächsischer Autobahnen auch nicht geben werde. Passieren könne aber immer etwas. "Deshalb fahren die Autobahnmeistereien morgens und nachmittags alle Autobahnen in beide Richtungen ab", sagte Pfeiffer.