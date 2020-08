Die Sachsen erwartet noch mal ein klassischer Hochsommertag. Am Freitag würden Temperaturen von bis zu 36 Grad erwartet, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte. Und weil Sachsens Jungen und Mädchen glücklicherweise noch Sommerferien haben, dürfte es wohl viele von ihnen in die Freibäder und an die Seen ziehen. Da lohnt sich doch ein Blick in unsere Bäderporträts: